250 meldingen oneerlijke werving energiebedrijven

Oneerlijke handelspraktijken zoals misleidende of agressieve werving zijn verboden. De toezichthouder Consumentenautoriteit moet dit verbod streng en effectief handhaven. Het meldpunt Oneerlijke Werving Energiebedrijven moet de bond een indruk geven hoeveel consumenten zich misleid voelen door energiebedrijven, of er een lijn in deze klachten te ontdekken is en of er notoire overtreders zijn. De signalen uit het meldpunt kunnen als basis dienen voor de Consumentenautoriteit, maar ook voor de Energiekamer (toezichthouder Energiesector), om nader onderzoek te doen en zo nodig handhavend in te grijpen.

Meldpunt

De vele meldingen die de Consumentenbond dagelijks binnenkrijgt over de wervingsmethoden van energiebedrijven hebben de bond doen besluiten dit meldpunt te openen. Meer informatie over Oneerlijke Werving energiebedrijven is te vinden op de site van de Consumentenbond.