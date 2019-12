Minder zout in brood

Nieuws|Brood wordt minder zout. De Warenwet verandert op 1 juli 2009, brood mag nog maar maximaal 2,1% zout bevatten in plaats van 2,5%. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in de campagne van de Consumentenbond voor minder zout in levensmiddelen, maar de bond ziet mogelijkheden voor een verdere verlaging naar 1,8% in 2011.

De overheid adviseert consumenten dagelijks maximaal 6 gram zout te eten. In alledaagse levensmiddelen, zoals soep, kant-en-klaar maaltijden, kaas of groenten uit of blik, zit echter zo veel zout dat dit advies onmogelijk is na te leven. Brood bevat gemiddeld een halve gram zout per snee. Het Voedingscentrum adviseert ongeveer 6 sneetjes brood per dag te eten, daarmee zit je al op 3 gram zout. Er kan dus veel winst behaald worden door brood minder zout te maken. Als dit stapsgewijs gebeurt, valt dat qua smaak niet of nauwelijks op.

Opzouten

De Consumentenbond heeft het zoutprobleem al in 2007 aangekaart met het symposium Opzouten! Zout zorgt voor een hogere bloeddruk en dit kan leiden tot een beroerte of hartinfarct. Consumenten eten ongemerkt te veel zout doordat het verborgen zit in alledaagse producten. In augustus 2008 drong de bond bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan op verdere verlaging van zoutgehalte in brood. De bond wordt hierin gesteund door de Nederlandse Hartstichting en het Voedingscentrum.