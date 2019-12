Niet meer boeken bij Tourmax en Turkijeticket

Nieuws|Er is weer een reisorganisatie, namelijk Beachholidays die opereert onder de naam Tourmax en Turkijeticket, in financiƫle problemen gekomen. De Consumentenbond adviseert consumenten bij deze organisaties geen reizen meer te boeken en (aan) te betalen, omdat (aan)betalingen na 4 augustus niet meer gegarandeerd worden door de SGR. De bond roept de SGR op in zijn berichtgeving heel snel precies duidelijk te maken welke organisaties met welke websites niet meer vallen onder het garantiefonds.

Voor consumenten moet het kristalhelder zijn of een bepaalde reisorganisatie aangesloten is bij het Garantiefonds Reisgelden (SGR) en lid is van de ANVR. Vaak zullen consumenten dat op de website van de reisorganisatie zelf checken. Daarom is het belangrijk dat de SGR en de toezichthouder Consumentenautoriteit er voor zorgen dat er geen reizen meer worden aangeboden met SGR-logo als er sprake is van faillissement dan wel royement.

ANVR/SGR

De Consumentenbond adviseert reizen alleen te boeken bij een organisatie die is aangesloten bij SGR of ANVR. Wie wel boekt bij een reisorganisatie die niet is aangesloten bij de ANVR of de SGR doet er verstandig aan pas (volledig) te betalen als er meer zekerheid is over de reis, bijvoorbeeld in de vorm van ontvangen vliegtickets of logiesvouchers.