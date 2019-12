Nieuwe prijspeiling energie

Nieuws|Consumenten met een energiecontract voor onbepaalde tijd met variabele tarieven profiteren op dit moment het meest van de recente prijsontwikkelingen. Uit onderzoek van de Consumentenbond, uitgevoerd begin september 2009, blijkt dat zij gemiddeld 6% minder betalen voor elektriciteit dan een half jaar geleden en 36% minder voor gas. De Consumentenbond roept de energiebedrijven op voortaan veel duidelijker te communiceren over kortingen en actietarieven, door kortingen voortaan apart in het contract vermelden en op de factuur specificeren. Het is nu voor consumenten te vaak onduidelijk welk tarief ze na een bepaalde actietermijn moeten gaan betalen en het is onmogelijk te controleren of en hoeveel korting is uitbetaald doordat kortingen vaak verrekend worden.

Uit het onderzoek blijkt bovendien dat consumenten die volop willen profiteren en daar wat moeite voor willen doen het beste via een prijsvergelijker op internet een jaarcontract kunnen afsluiten met welkomstkorting of actietarief. Maar kortingen gelden vaak voor een beperkte periode en kunnen daardoor een vertekend beeld geven. Na afloop van een voordeelperiode betalen consumenten automatisch het reguliere hogere tarief en ook na afloop van het contract. Door elk jaar over te stappen, kunnen consumenten jaarlijks steeds het meest voordelige tarief kiezen. Consumenten die niet elk jaar willen overstappen, kunnen op dit moment overwegen een driejarig contract af te sluiten met vaste tarieven, aangezien de energietarieven nu erg laag zijn. Op de website van de Consumentenbond zijn de resultaten van de nieuwste prijspeiling energie te vinden.

Daluren stroom

De Consumentenbond heeft ook onderzocht in hoeverre het nog lonend is gebruik te maken van een dubbele meter. Dat blijkt sterk afhankelijk te zijn van waar je woont en hoeveel stroom je verbruikt. In Noord-Brabant en Limburg lopen de daluren door de week van 21:00 uur tot 07:00 uur, terwijl in de rest van Nederland pas na 23:00 uur goedkoper stroom geleverd wordt. Bij drie aanbieders (Elektran, Main, Caplare) is een dubbele meter al interessant als je ministens 30% stroom in de daluren gebruikt terwijl bij aanbieder Qwint de omslag ligt bij 50%.