Onderzoek naar medische bijsluiters

De Consumentenbond roept consumenten op deel te nemen aan dit onderzoek op www.debegrijpelijkebijsluiters.nl. Het is van groot belang dat informatie uit de geneesmiddelenbijsluiter wordt gelezen door consumenten en dat de informatie daarin bruikbaar is voor hen.

Medicijnen geven het beste resultaat als ze op de juiste wijze en op het goede moment van de dag worden ingenomen. En wanneer mensen onvoldoende op de hoogte zijn van bijwerkingen, kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Daarom is het van belang dat mensen de voor hen relevante informatie in de bijsluiter kunnen vinden, en vervolgens ook begrijpen.

Leesbaarheid

Al in 2008 constateerde de bond samen met de Universiteit van Utrecht dat de leesbaarheid van bijsluiters vaak onder de maat is. Consumenten kunnen relevante informatie niet vinden of begrijpen niet wat er staat, zo bleek uit onderzoek. Bijsluiters zijn gebonden aan strenge, vaak Europese, regels. Maar ook binnen die strakke regelgeving zijn verbeteringen mogelijk.