Onderzoek naar prijzen groente en fruit

Nieuws|De Nederlandse Mededigingsautoriteit (NMa) publiceert voor de zomer de resultaten van zijn onderzoek naar de prijzen van groenten en fruit in supermarkten, met name naar het verschil in prijzen die telers rekenen en de prijs die consumenten in de supermarkten betalen. Eind 2008 riep de Consumentenbond de NMa op onderzoek hiernaar te doen. Het risico bestaat dat consumenten door een machtsmisbruik van supermarkten te veel betalen voor hun verse groenten of fruit.

Er is een klein aantal supers en daardoor hebben ze veel macht. Zij bepalen welke producten er in de schappen liggen, waar en tegen welke prijs ze die inkopen, en welke prijs consument moet betalen. Het risico bestaat dat supermarkten misbruik maken van hun machtspositie. Dit betekent minder concurrentie in prijs, waardoor consumenten mogelijk te veel betalen voor hun aubergines of paprika’s.

Paprika’s

In november 2008 publiceerde de Consumentengids een achtergrondartikel over groente- en fruitprijzen. Gele paprika’s lagen destijds in de winkel voor een prijs die zes keer hoger was dan de prijs die de tuinder ervoor betaald kreeg. Daarop heeft de Consumentenbond de NMa verzocht om een nader onderzoek in te stellen.