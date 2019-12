OPTA: nummerinformatiediensten niet duidelijk over kosten

Nieuws|Telecomwaakhond OPTA eist op straffe van een dwangsom of boete dat consumenten beter worden geïnformeerd over de kosten van nummerinformatiediensten. 27 van hen hebben een brief ontvangen. Onderzoek van de OPTA bevestigt dat nummerinformatiediensten consumenten niet melden dat de hoge kosten ook na het doorverbinden gewoon doorlopen. De Consumentenbond trok in juli hierover aan de bel.

Veel nummerinformatiediensten rekenen niet alleen een tarief voor het opzoeken van een nummer, maar brengen datzelfde hoge tarief ook in rekening voor het gesprek dat volgt nadat consumenten zijn doorverbonden. Deze praktijk kan erg onvoordelig uitpakken voor consumenten, zeker wanneer het opgezochte nummer een gratis 0800-nummer is. In dat geval betalen consumenten 70 of 80 cent per minuut voor een gratis nummer, alleen omdat ze zijn doorverbonden door een nummerinformatiedienst.

Zelf bellen

Consumenten kunnen veel geld besparen door zich niet te laten doorverbinden. De meeste nummerinformatiediensten sturen een gratis sms met daarin het gezochte nummer. Consumenten kunnen dan beter zelf het gezochte nummer bellen.

