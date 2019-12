Veel onwetendheid over rechten als patiënt

Nieuws|80% van de Nederlanders weet niet wat zijn rechten zijn als patiënt. 70% weet niet waar zij terecht kunnen voor informatie en ondersteuning. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Consumentenbond in samenwerking met Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad), kiesBeter.nl, Consument en de Zorg van de NPCF en de Zorgbelangorganisaties. Deze organisaties starten 5 februari 2009 de campagne ‘Cliëtenrechten.nl’ om daar verandering in te brengen. Ter ondersteuning van de campagne zal in wachtkamers van huisartsen, apotheken en ziekenhuizen de Gezondgids special ‘Recht voor lijf en leden. Haal uw gelijk bij medische missers’ worden verspreid, waarin de belangrijkste rechten van zorgconsumenten staan beschreven. Ook via posters en folders wordt de aandacht op de cliëntenrechten gevestigd.

Nederlanders weten het minst over hun rechten als het over het medisch dossier gaat. Op de vraag of artsen onderling over een patiënt mogen praten, denkt 46% van de mensen dat dit mag omdat hulpverleners onderling geen geheimhoudingsplicht hebben. Maar hulpverleners mogen dit alleen doen met toestemming van de patiënt. Ook als het gaat over het indienen van een klacht zijn er onduidelijkheden. Deze cijfers wijzen uit dat het noodzakelijk is om het onderwerp cliëntenrechten en de weg naar informatie en ondersteuning meer onder de aandacht te brengen.

Over Cliëntenrechten.nl

Clientenrechten.nl is een initiatief van CG-Raad, Consumentenbond, kiesBeter.nl, Consument en de Zorg van de NPCF en de Zorgbelangorganisaties. Dit initiatief wordt gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Klik hier voor de folder patiëntenrechten.

Kijk voor meer informatie op www.cliëntenrechten.nl