VWA moet optreden tegen misleidende voedingsclaims

Nieuws|Fabrikanten die zeggen dat hun product bijvoorbeeld ‘calorie-arm’ of een ‘bron van vitaminen’ is, gaan daarmee vaak buiten hun boekje. Onderzoek van de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) wijst uit dat 57% van dergelijke voedingsclaims niet voldoet aan de wet. De misleidende claims zijn de Consumentenbond al langer een doorn in het oog. De bond dringt erop aan dat de VWA strenger gaat optreden.

Hoewel de regels op grote schaal aan de laars worden gelapt, zegt de VWA niet welke fabrikanten de boosdoeners zijn. Ook zijn er nog geen boetes uitgedeeld, maar de VWA geeft aan dat dat met ingang van augustus 2009 wel gaat gebeuren.

Gezondheidsclaims

Behalve voedingsclaims zijn er ook gezondheidsclaims, zoals ‘calcium is goed voor de botten’ en ‘voor een regelmatige stoelgang’. Hoe het staat met het gebruik van dergelijke beloftes, is nog niet duidelijk. In Europees verband wordt gewerkt aan een lijst met toegestane gezondheidsclaims. Alleen als er echt bewijs is, mag de claim op het etiket. Dat is een goede zaak, want veel fabrikanten leggen de onderzoeken naar het effect van voedingsstoffen onterecht in hun eigen voordeel uit. De Consumentenbond heeft inmiddels al heel wat claims aan het wankelen gebracht of naar het rijk der fabelen verwezen.

Onderzoek VWA

Brochure Voeding (pdf)