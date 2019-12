Overheid moet ingrijpen op hypotheekrente

Nieuws|De kredietcrisis heeft ertoe geleid dat de kort- en langlopende marktrentes na juli 2008 flink zijn gedaald. Normaal gesproken verlagen banken dan ook de hypotheekrente. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de hypotheekrentes nauwelijks worden verlaagd en in sommige situaties zelfs worden verhoogd. Banken zijn door de crisis niet erg happig op het binnenslepen van nieuwe hypotheekklanten. Daardoor is de concurrentie in deze markt sterk verminderd en worden consumenten ernstig benadeeld, zo concludeert de bond. Minister Bos van Financiën moet erop toezien dat de kredietverstrekking weer op gang komt en dat de hypotheektarieven weer op een normaal marktniveau komen. Zo nodig moet er tijdelijke regelgeving komen, om de markt weer een gezonde impuls te geven.

Eerder dit jaar gaven de banken nog aan dat de hoge tarieven te wijten waren aan een gebrek aan geld op de markt en de hoge spaarrentes. Sindsdien zijn de spaarrentes aanzienlijk gedaald en zijn de geldstromen op de financiële markten weer goed op gang gekomen. Er is dus duidelijk een kentering opgetreden, maar niet bij de hypotheektarieven. Aan consumenten is het niet uit te leggen dat banken aan de ene kant de rentes op spaar- en depositorekeningen verlagen, en aan de andere kant de hypotheekrentetarieven hoog houden.

De Consumentenbond peilde een jaarlang de gemiddelde marge bij de variabele hypotheekrente die de banken bovenop het Euribor tarief in rekening brengen: van 1,39%-punt in augustus 2008 naar 2,79%-punt in januari 2009 tot 3,47%-punt in augustus 2009! Het verschil tussen de diverse aanbieders van variabele hypotheekrente is erg groot. Iemand met een tophypotheek met variabele rente bij Fortis Bank betaalde in augustus van dit jaar 5,1%-punt rente terwijl ING 1,5%-punt rekent. Voor een hypotheek van €250.000,- is dat een verschil van €750 in de maandlasten.

De langlopende kapitaalmarktrente dicteert de hoogte van de hypotheekrentes die bijvoorbeeld vijf of tien jaar vaststaan. Ook daar is de trend zichtbaar dat er gemiddeld steeds hogere marges berekend worden. Tot medio 2008 zat de hypotheekrente voor tien jaar vast gemiddeld 1,4% boven de marktrente. In januari 2009 was dat 2,06 en in augustus 2009 was dat circa 2,3%. Bij een hypotheek van €300.000 scheelt dat per maand bijna €250 aan rente.

Groei stimuleren

De bond riep de banken al eerder op het rentevoordeel volledig door te geven aan consumenten omdat de renteverlagingen van de ECB bedoeld zijn om de economische groei te stimuleren en niet om de bank te spekken. Blijkbaar zijn er wettelijke regels nodig voordat banken tot actie over gaan.