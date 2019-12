Patiënt in het verkeerde bed

Nieuws|Als gevolg van het beddentekort in ziekenhuizen komt het regelmatig voor dat patiënten op een verkeerde afdeling liggen. Ook worden mensen te snel naar huis gestuurd. Dat blijkt uit een enquête die de Consumentenbond hield onder 670 verpleegkundigen. In de Gezondgids van augustus 2009 staan de eerste resultaten.

Op een verkeerde afdeling behandeld worden lijkt onschuldig, maar het kan grote gevolgen hebben. Wie na een darmoperatie op de afdeling cardiologie komt te liggen, wordt verzorgd door verpleegkundigen die minder kennis hebben van darmziekten. Wel blijft in zo’n situatie de behandelend arts van de maag-darm-leverafdeling verantwoordelijk. Maar soms weet de arts niet eens dat zijn patiënt ergens anders ligt of hij vergeet de zieke in alle drukte, zo geven de verpleegkundigen aan in de enquête. De patiënt krijgt dan niet de specialistische zorg die hij nodig heeft.

Tips

De Consumentenbond raadt mensen aan om goed voor zichzelf of voor hun familieleden op te komen. Wie onverhoopt op een andere afdeling komt te liggen, doet er goed aan om regelmatig naar de behandelend arts te vragen. De behandelend arts is verantwoordelijk, niet de zaalarts. En vraag om overplaatsing zodra er een bed vrijkomt op de ‘juiste’ afdeling.