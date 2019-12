Peiling privé-gegevens

Nieuws|Denk je dat jouw online privé-gegevens goed beveiligd zijn? Is je pinpas al eens gekopieerd of je (internet)rekening geplunderd? Hoe anoniem ben je op sociale netwerken zoals Hyves en LinkedIn? En denk je dat het elektronisch patiëntendossier (EPD) waterdicht is? De Consumentenbond legt je 12 stellingen voor en wil graag weten in hoeverre jij denkt dat deze ‘waar’ of ‘niet waar’ zijn. De uitkomsten worden gepresenteerd op het Bondssymposium Bescherming Privé-gegevens op 14 mei 2009.

In aanloop naar het Bondssymposium heeft de Consumentenbond het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) beoordeeld. In hoeverre ben je nog baas over je eigen gegevens in het EPD? Waar moet je zijn als er verkeerde informatie in staat? En is er iemand risicoaansprakelijk als het mis gaat? Een panel van deskundigen gaat hierover in debat. U kunt zich nog aanmelden voor het symposium.

Campagne

Op 13 februari 2009 lanceerde de Consumentenbond zijn campagne bescherming privé-gegevens. De bond heeft tien basisrechten voor de digitale omgang geformuleerd en pleit ervoor dat bedrijven alleen relevante en noodzakelijke gegevens vragen en dat die informatie niet gebruikt mag worden voor iets anders. Meer informatie over de tien basisrechten vind je hier.