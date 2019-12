Uitstel pensioenherstelplannen misleidend

Consumenten hebben recht op eerlijke en duidelijke informatie over de gevolgen van de kredietcrisis voor hun pensioen, ook al zal dit geen goed nieuws zijn. Daarnaast moeten pensioenfondsen hard aan de slag met het maken van herstelplannen om te voorkomen dat deze fondsen verder uitgehold wordt door de uitkeringen die gedaan moeten worden.

Uit de jaarcijfers van de pensioenfondsen blijkt dat zij hard geraakt worden door de crisis. Het is voor consumenten van groot belang om nu te weten wat de waarde van hun eigen opgebouwde pensioen is om te bepalen of ze dit individueel moeten of willen aanvullen. Als die informatie pas over 5, 10 of 20 jaar komt is het in veel gevallen te laat om nog iets te veranderen aan een verdampt of sterk verminderd pensioen.



Risico

Zwaar beleggen in bijvoorbeeld aandelen kan voor een verbetering zorgen, maar kan de situatie ook verslechteren. Het is de vraag of pensioenfondsen op dit moment veel risico moeten nemen. Een ander risico is dat de bestaande uitkeringen van pensioenen (100%) de vermogenspositie van een pensioenfonds aantast. Bij een dekkingsgraad van 100% kunnen de uitkeringen nog net worden betaald uit het fondsvermogen. Bij een dekkingsgraad van 80% verslechtert de financiële positie van het pensioenfonds echter voor elke 100 euro uitkering met 20 euro. Dat moet later allemaal weer worden ingehaald.



Het tijdig bereiken van het benodigde herstel om ook in de toekomst de beloofde pensioenuitkeringen te doen is in deze financieel onrustige tijden een moeilijke, maar uiterst noodzakelijke opgave. Toch moeten pensioenfondsen de belofte nakomen om iedereen van 65 jaar en ouder levenslang een uitkering te geven. De bond adviseert pensioenfondsen om deelnemers meer te betrekken bij het maken van een herstelplan om ervoor zorgen dat er voldoende in de pot zit en blijft.



Pensioenwet

Met de inwerkingtreding van de Pensioenwet in januari 2007 zijn de regels voor pensioenfondsen verder verscherpt, rekeninghoudend met de vergrijzing en lerend van de sterke beursdalingen aan het begin van deze eeuw. De Nederlandsche Bank houdt toezicht op de naleving van deze regels en moet dus ook toezien op het maken van herstelplannen.