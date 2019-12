Consumentenbond Pensioenlijn ook voor niet-leden

De bond is half april in samenwerking met de Algemene Pensioen Groep (APG) gestart met de Pensioenlijn. Voor Bart Combée, directeur van de Consumentenbond, is de grote belangstelling geen verrassing: 'Veel mensen vragen zich af of zij in de toekomst nog verzekerd zijn van een goed pensioen. Wij kunnen niet alle onrust wegnemen, maar we kunnen wel informeren en deels ook adviseren. Ik ben blij dat we dat nu ook kunnen doen voor mensen die nog geen lid zijn van de Consumentenbond.'

Bereikbaarheid

De Consumentenbond Pensioenlijn is tot 30 juni iedere werkdag van 8.00 tot 19.00 uur bereikbaar op nummer 045 – 579 6900 (regulier tarief). De antwoorden op de meest gestelde vragen staan ook op de website van de Consumentenbond. De bond adviseert om bij gedetailleerde vragen over een individueel pensioen ook altijd het eigen pensioenfonds te raadplegen.