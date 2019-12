Consumentenbond Pensioenlijn open tot 1 oktober

Nieuws|Veel mensen vragen zich af wat de gevolgen zijn van het wisselen van werkgever op het pensioen. Dit is een van de meestgestelde vragen bij de Pensioenlijn van de Consumentenbond (045 - 579 6900). Bijna 700 consumenten hebben hun vragen over pensioenen voorgelegd. De Consumentenbond heeft besloten dit speciale informatienummer, toegankelijk voor alle consumenten, open te houden tot 1 oktober 2009.

Door de kredietcrisis zijn veel pensioenfondsen in de problemen gekomen. Om vragen van consumenten over de gevolgen van de crisis op hun eigen pensioen te beantwoorden, is de Consumentenbond half april in samenwerking met de Algemene Pensioen Groep (APG) gestart met de Pensioenlijn. Consumenten stellen met name vragen over individueel afgesloten pensioenen, nabestaandenpensioenen, beleggingspensioenen en de mogelijkheden en regels bij lijfrentes.

Bereikbaarheid

De Consumentenbond Pensioenlijn is tot 1 oktober iedere werkdag van 8.00 tot 19.00 uur bereikbaar op nummer 045 – 579 6900 (regulier tarief). De antwoorden op de meest gestelde vragen staan ook op de site van de Consumentenbond. De bond adviseert om bij gedetailleerde vragen over een individueel pensioen ook altijd het eigen pensioenfonds te raadplegen.