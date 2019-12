Uniforme pensioenoverzichten 2008 te laat en niet volledig

Dit blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten onder 25 ondernemingspensioenfondsen, bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen. Tweederde van de onderzochte fondsen kon in augustus 2008 nog geen UPO 2008 produceren. Daarnaast voldeden diverse UPO’s niet aan het vereiste model.

Uniformiteit

De Consumentenbond heeft lang gepleit voor betere en duidelijke informatieverstrekking aan consumenten over hun pensioen. Hiervoor is twee jaar geleden het Uniform Pensioenoverzicht in het leven geroepen dat er voor moet zorgen dat consumenten tijdig, juist en volledig geïnformeerd worden. Dit volgens een uniform format zodat overzichten onderling goed met elkaar te vergelijken zijn. Consumenten die bij meerdere fondsen pensioen opbouwen krijgen zo een beter inzicht in hun opgebouwde pensioenrechten.

Volgens de bond moeten pensioenfondsen in deze onzekere tijden actiever met hun achterban communiceren.