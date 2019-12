Postbank op de vingers getikt door AFM

Nieuws|De Postbank krijgt een boete van €30.000 omdat de bank in 2007 in 14 van de 48 gevallen consumenten geen goed, passend, advies heeft gegeven. Toezichthouder AFM maakte dit 19 februari 2009 bekend, terwijl het onderzoek in het eerste kwartaal van 2007 plaatsvond. Voor consumenten is het nu onduidelijk of de huidige dienstverlening van de Postbank wel aan de wettelijke vereisten voldoet. De Consumentenbond heeft de AFM daarom om opheldering gevraagd of de situatie inmiddels is verbeterd. De bond adviseert consumenten die denken dat ze in de laatste jaren een verkeerd advies hebben gekregen een klacht in te dienen bij de Postbank en eventueel vervolgens naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening te stappen.