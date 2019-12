Rechtszaak Consumentenbond en ZN tegen NZa

Nieuws|De Consumentenbond spant samen met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een rechtszaak (spoedprocedure) aan tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Inzet is de plotselinge en niet onderbouwde prijsstijging van 13% voor beugels en andere orthodontie-behandelingen per 1 juli 2009. De bond en ZN vragen de rechter om het besluit van toezichthouder NZa te vernietigen. De zaak dient op 9 juli om 11:30 uur bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven in Den Haag.

De Consumentenbond en ZN doen een dringend beroep op de orthodontisten om -lopende deze rechtszaak- niet al per 1 juli de prijzen te verhogen. Consumenten moeten anders misschien ten onrechte een hogere prijs betalen. De uitspraak in deze zaak volgt naar verwachting snel, omdat de prijsverhoging al per 1 juli 2009 ingaat.

De Consumentenbond en ZN hebben twee belangrijke bezwaren tegen de nieuwe orthodontie-tarieven. De prijsstijging gaat in halverwege het lopende verzekeringsjaar. Bovendien is de verhoging niet gebaseerd op een gedegen kostenonderzoek. Beide partijen constateren dat dat in strijd is met de beginselen van behoorlijk bestuur. De bond en ZN begrijpen dat het nodig kan zijn om de prijzen aan te passen, maar dan alleen op basis van een grondig onderzoek en aan het begin van het jaar.

Zeker een op de drie jongeren draagt een beugel. Ook is er een groeiend aantal volwassenen dat naar de orthodontist stapt. In alle gevallen betekent de tariefsverhoging van 13% bij een doorsnee beugelbehandeling (€2.300) een extra kostenpost van minimaal €300. 'En dat bedrag moeten mensen uit eigen zak betalen omdat een beugel bijna altijd duurder is dan de maximale vergoeding van een zorgverzekeraar. Dit soort essentiële informatie moet ruim voor het begin van het jaar beschikbaar zijn, zodat consumenten nog een andere zorgverzekeraar of een polis met een andere vergoeding kunnen kiezen. Dat kan nu niet, de consument staat compleet buitenspel', aldus Consumentenbond-directeur Bart Combée. Ook ZN-directeur Pieter Hasekamp plaatst vraagtekens bij de hele procedure. “Net als de consument kunnen ook zorgverzekeraars op deze manier niet anticiperen. Wanneer de officiële toezichthouder middenin het jaar zomaar de tarieven verhoogt, dan is het einde zoek. Tijdens het spel mag je de spelregels niet wijzigen, vandaar dat we nu naar de rechter stappen.'