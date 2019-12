Onderhandelingen reclamecode kidsmarketing mislukt

Nieuws|De onderhandelingen tussen de Consumentenbond en de levensmiddelenindustrie over een nieuwe reclamecode zijn mislukt. Breekpunt is de leeftijdsgrens op reclame voor ongezonde producten zoals bijvoorbeeld snoep, chips, koek en ijs. Nu de weg van zelfregulering doodloopt, ligt de bal weer bij de overheid. De bond wil dat de ministers Klink en Rouvoet ervoor zorgen dat er alsnog een wettelijk verbod komt op reclame voor ongezonde producten gericht op kinderen tot 12 jaar. Het zou goed zijn als dat wordt opgenomen in de nota Overgewicht, die binnenkort verschijnt.