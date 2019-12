Ook regionale patiëntendossier moeten privacyproof zijn

Nieuws|Artsen informeren consumenten niet goed over het feit dat hun medische gegevens worden opgeslagen in regionale elektronische patiëntendossiers (EPD). Dat concludeerde de privacywaakhond, het College bescherming persoonsgegevens (CBP), op 27 mei 2009. De Consumentenbond roept de betrokken partijen op deze misstanden bij de invoering van het landelijke EPD te voorkomen. Consumenten moeten weten wat er met hun gegevens gebeurt en waar ze terecht kunnen met klachten of het verhalen van schade bij misbruik van gegevens.

Recent publiceerde de Consumentenbond zijn analyse van het landelijke EPD, aan de hand van tien consumentenrechten. Hieruit bleek ook al dat het recht op informatie en de informatievoorziening rondom het EPD onvoldoende zijn geregeld. Consumenten en patiënten hebben weliswaar voldoende mogelijkheden om zeggenschap uit te oefenen over hun privégegevens maar het is onduidelijk wie aansprakelijk is als de informatie in verkeerde handen valt en waar mensen in zo’n geval kunnen aankloppen.

Campagne

Op 13 februari 2009 lanceerde de Consumentenbond zijn campagne Bescherming Privé-gegevens. De bond wil dat privé-gegevens van consumenten geen eigen leven gaan leiden. De bond pleit ervoor dat bedrijven en overheden alleen relevante en noodzakelijke gegevens vragen en dat die informatie niet gebruikt mag worden voor iets anders.