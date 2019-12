Europa: RFID-chips automatisch uitgeschakeld

Nieuws|Als het aan de Europese Commissie ligt worden alle Radio Frequency Identification (RFID-) chips aan de kassa automatisch uitgeschakeld. Dit maakte de Commissie op 12 mei bekend. De Consumentenbond is te spreken over de gepresenteerde nieuwe maatregelen. Het biedt de garantie dat consumenten niet geconfronteerd worden met eventuele nadelige gevolgen rondom privé-gegevens.

Veel winkeliers maken gebruik van deze chips om hiermee makkelijk hun voorraad te beheren. Staan ze buiten de winkel nog aan, dan kan dat nadelig zijn voor consumenten. Dieven kunnen dan bijvoorbeeld zien dat iemand een dure laptop in zijn of haar tas heeft. De aanbeveling om in winkels chips, automatisch, snel en zonder kosten uit te schakelen is dan ook een stap vooruit.

RFID-chips zitten in veel consumentenproducten zoals verpakkingen van levensmiddelen of kleren. De Consumentenbond pleit al sinds 2007 voor een betere bescherming van privé-gegevens en keuzevrijheid bij deze chips. In 2007 bleek uit onderzoek van de Consumentenbond en het Rathenau Instituut dat 60% van consumenten wil dat RFID-chips bij de kassa worden uitgeschakeld. 70% wil weten of deze chips in producten zijn verwerkt.

Eenduidige regels

De Europese Commissie eist een toets van de nationale toezichthouder, in Nederland het CBP, op privé-gegevens bij alle bedrijven en overheden die RFID-chips gebruiken. Dit biedt de mogelijkheid om vooraf de gevolgen voor privé-gegevens in kaart te brengen. Wat nog ontbreekt in het voorstel is één heldere lijn voor informatie. De bond roept de Europese Commissie op om te komen tot eenduidige regels voor overheden en bedrijfleven. Daarbij staan een duidelijk etiket en informatie vooraf over gebruik van privé-gegevens centraal.