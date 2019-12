Apple haalt slot van iTunes

Nieuws|Consumenten kunnen voortaan liedjes uit de iTunes webwinkel van Apple beluisteren op elke willekeurige MP3-speler. Apple heeft de gebruiksbeperkingen voor muziek in de iTunes webwinkel opgeheven. De Consumentenbond hoopt dat dit nu het definitieve einde betekent van de kopieerbescherming aangezien eerlijk betalende consumenten er alleen maar nadelen van ondervinden.

Wie tot voor kort een liedje kocht bij iTunes, de grootste online muziekwinkel, kon deze alleen afspelen met een iPod van Apple. Slotjes (‘DRM’) op de liedjes voorkwamen dat deze ook op andere muziekspelers beluisterd konden worden. DRM moet piraterij tegengaan, maar in de praktijk hebben alleen betalende klanten er last van.

Oneerlijk

De bond verzet zich al jaren tegen deze kopieerbescherming en diende in januari 2007 zelfs een klacht in tegen Apple bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Eerlijk betalende consumenten worden op achterstand gezet doordat zij geconfronteerd worden met beperkingen terwijl consumenten die gratis muziek downloaden op internet geen last hebben van kopieerbescherming. Door de maatregel van Apple behoort dit oneerlijke verschil nu tot het verleden.