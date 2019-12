Nieuwe afspraken over sponsoring op scholen

Nieuws|Het is de bedoeling dat er op scholen de komende tijd minder reclame wordt gemaakt voor ongezonde producten. Dertien partijen waaronder staatssecretaris Sharon Dijksma van Onderwijs en de Consumentenbond zijn het donderdag 19 februari eens geworden over het Convenant Sponsoring.

Het convenant is een aanscherping op eerder gemaakte afspraken over sponsoring in het onderwijs. Er komt meer betrokkenheid van ouders, leraren en leerlingen. Ook spraken de partijen af dat bij nieuwe sponsorcontracten een gezonde levensstijl van leerlingen centraal moet staan. Op deze manier kan het convenant een bijdrage leveren aan de strijd tegen overgewicht onder kinderen.

Gezonde producten

De Consumentenbond is blij met het nieuwe convenant. Kinderen zijn heel gevoelig voor reclame, en daarom heeft reclame voor snoep, ijs, chips en frisdrank een negatief effect op het eetpatroon. Juist van scholen verwacht de bond dat ze kiezen voor sponsoring door bedrijven die gezonde producten aanbieden, zoals fruit en volkoren broodjes. De school heeft een voorbeeldfunctie en kan ervoor zorgen dat gezonde producten weer vanzelfsprekend worden. De huidige trend naar steeds meer tussendoortjes en suikerrijke producten kan hiermee gekeerd worden.