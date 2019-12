1 miljoen Nederlanders stopt voortijdig met beleggingsverzekering

Nieuws|Ruim 1 miljoen Nederlanders heeft in de afgelopen vijf jaar een beleggingsverzekering vervroegd afgekocht of premievrij gemaakt. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Afkopen of premie vrijmaken is extra duur voor consumenten, want bij een korte looptijd drukken de kosten relatief zwaar op het rendement van een beleggingsverzekering. De bond adviseert consumenten die hun beleggingsverzekering vervroegd hebben afgekocht of premievrij hebben gemaakt extra aandacht te geven aan hun eigen situatie en deze door te laten rekenen bij een onafhankelijk financieel adviseur.

Afhankelijk van de uitkomsten en het inzicht in de betaalde kosten kunnen consumenten de afweging maken om eventuele schikkingsvoorstellen van hun verzekeraar te accepteren of om zelf naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) of naar de rechtbank te stappen. De AFM gaat toezien of aanbieders en adviseurs van beleggingsverzekeringen consumenten duidelijk genoeg informeren over de gevolgen van voortijdige beëindiging of premievrij maken.

Negatief saldo

Uit onderzoek van de bond blijkt dat bij een gemiddelde looptijd van een beleggingsverzekering van 21 jaar 1 miljoen Nederlanders hun polis gemiddeld na 8 jaar voortijdig beëindigen of na 7 jaar premie vrijmaken. Daarmee zijn polishouders die vervroegd afkopen of premievrij maken slechter af dan polishouders die dat niet doen. Eerder bleek al uit onderzoek van de AFM dat consumenten die een beleggingsverzekering na bijvoorbeeld 5 jaar afkopen in sommige gevallen worden geconfronteerd met een zwaar negatief rendement (bijvoorbeeld van -16,5%) en in dit voorbeeld wordt gerekend met een beleggingsfondsrendement van 8%.