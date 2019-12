Tandarts kan per 2011 concurreren

Nieuws|Als het aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ligt, dan worden de tandartstarieven uiterlijk per 2011 vrijgegeven. Dat betekent dat tandartsen, orthodontisten en mondhygiënisten dan echt met elkaar kunnen concurreren. Minister Klink (Volksgezondheid) en de Tweede Kamer moeten binnenkort over het advies van de NZa beslissen.

De Consumentenbond steunt het advies. Vrijgeven van de prijzen zorgt voor meer concurrentie op kwaliteit, meer innovatie en waarschijnlijk ook tot een daling van de tarieven. De NZa heeft in het advies veel wensen van de bond overgenomen. Zo bevestigt de toezichthouder dat de tandartstarieven altijd openbaar moeten zijn, en dat de consument die tarieven moet kunnen terugvinden en vergelijken op een centrale website. En bij dure behandelingen is een offerte verplicht. Ook is de NZA – net als de bond – voorstander van een publiekscampagne, zodat de zorgconsument beseft dat er wat te kiezen is.

Aandachtspunten

In het systeem van vrij prijzen en concurrentie zijn nog wel enkele aandachtspunten. Zo wil de bond dat de NZa snel en streng optreedt wanneer de prijzen na 2011 plotseling de pan uit rijzen, of wanneer de kwaliteit van behandelingen achteruit gaat. Ook moet het voor de consument duidelijk zijn wie de behandeling gaat uitvoeren; de preventieassistent, mondhygiënist, tandarts of orthodontist. Alleen dan is duidelijk wie er aansprakelijk is bij eventuele problemen of complicaties. En tot slot wil de bond dat tandartsen verplicht op iedere offerte en rekening hun registratienummer als arts vermelden, dit als extra wapen tegen ‘cowboys’.