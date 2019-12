Tuchtcommissie DSI heeft te weinig oog voor consument

Consumenten kunnen in de registers van DSI opzoeken of hun financieel adviseur een DSI-registratie heeft. Wil dit register op het vertrouwen van de consument kunnen rekenen, dan zal het volledig transparant moeten zijn over wie wel en wie niet aan de criteria voldoet. Als een financieel adviseur niet meer aan de kwaliteitseisen van DSI voldoet, volstaat niet alleen de vermelding van de term schorsing achter zijn naam in het voor consumenten toch nog onbekende register.

AFM delegeert

Toezichthouder AFM heeft een deel van zijn toezichtstaken overgedragen aan de stichting DSI voor het toezicht op financieel adviseurs met een DSI-registratie. De minister van Financiën heeft hier toestemming voor verleend en ondersteunt hiermee de initiatieven van DSI die zich binnen de bancaire, effecten- en verzekeringssector richt op de bevordering van de integriteit en vakbekwaamheid.