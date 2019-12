Nieuws|Minister Bos van Financiën heeft 3 december 2009 in de Tweede Kamer aangekondigd dat er een totaal bonusverbod komt. Hiermee komt er een einde aan de perverse prikkels in het financiële systeem die verkeerde adviezen of niet-passende producten in de hand werken. De Consumentenbond heeft zich lang hard gemaakt voor een totaal bonusverbod. Financieel tussenpersonen krijgen nu daadwerkelijk de kans zich als adviseur van de consument op te stellen.

Minister Bos heeft tegelijkertijd aangekondigd dat er voorlopig geen provisie-maximalisatie komt, als oplossing voor de hoge provisies die financieel aanbieders in rekening brengen. De Consumentenbond is geen voorstander van provisie-maximalisatie omdat uit ervaringen in andere sectoren (zoals bijvoorbeeld de notarismarkt) blijkt dat aanbieders dan veelal op of vlakbij het maximumtarief gaan zitten.

Deur gesloten

In 2009 is nieuwe wetgeving in werking getreden die uitwassen binnen de financiële sector indamt en transparantie bevordert. Dit moet er toe bijdragen dat financieel adviseurs en aanbieders in hun advieswerk de wensen van de consument veel meer centraal stellen dan de verkoop van financiële producten.