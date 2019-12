Treinretour duurder, enkele reis goedkoper

Nieuws|Ondanks een negatief advies van de Consumentenbond en andere consumentenorganisaties is een treinretour per 1 juli 2% duurder geworden. Ter compensatie werd een enkele reis 3% goedkoper. De NS zet hiermee een eerste stap naar het afschaffen van retourtjes in het chipkaarttijdperk. De bond vindt het niet verstandig deze maatregel nu al te nemen omdat de introductie van de OV-chipkaart op z'n vroegst in oktober verwacht wordt. Bovendien zijn de reizigers nauwelijks geïnformeerd.

Hoewel de NS er financieel niets wijzer van wordt, zijn nogal wat reizigers duurder uit door de nieuwe prijsstructuur. Dat iets meer reizigers er financieel een klein beetje op vooruitgaan, doet hier niets aan af. Dit was gemakkelijker uit te leggen geweest bij de invoering van de chipkaart. Dan geeft de NS namelijk voor gebruikers van die kaart nog eens 9% introductiekorting op enkeltjes.

Reizigerspunctualiteit

Eind juni werd bekend dat vanaf 2010 een trein pas vertraagd is als deze 5 minuten te laat arriveert, nu is dat nog 3 minuten. Er moeten dan wel 93% van de treinen op tijd rijden, in plaats van 87% nu. De Consumentenbond pleit er al een tijd voor om te meten hoeveel reizigers op tijd zijn in plaats van hoeveel treinen. Nu telt een vertraagde trein met 30 reizigers even zwaar als een trein met 800 passagiers. De NS probeert dit jaar uit of het mogelijk is deze ‘reizigerspunctualiteit’ te meten.