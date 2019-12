Eindelijk uitkering slachtoffers legionella-ramp

Slachtoffers en nabestaanden van de legionella-ramp op de Westfriese Flora (1999) krijgen binnenkort eindelijk een schadevergoeding. Dat is de kern van de uitspraak in het kort geding dat de Consumentenbond had aangespannen tegen Stichting Talpa. Die stichting heeft al jaren ruim een half miljoen euro in kas, maar dat geld is tot op heden niet uitgekeerd aan de slachtoffers.