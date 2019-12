Uitspraak Hoge Raad over aandelenlease

Nieuws|De hoogste rechter, de Hoge Raad, oordeelt dat aanbieders van aandelenlease-producten hun klanten nadrukkelijker hadden moeten wijzen op het risico van een restschuld. De betrokken banken hadden beter moeten onderzoeken of consumenten genoeg financiële armslag hadden om aan hun verplichtingen te voldoen. Door dit na te laten zijn de banken tekortgeschoten in hun wettelijke zorgplicht, zo stelt de Hoge Raad. Nog lang niet alle aanbieders hebben een eerlijke regeling getroffen met consumenten. Met deze uitspraak is het duidelijk dat dit moet gebeuren.

De uitspraak van de Hoge Raad zal er toe leiden dat een klein deel van de gedupeerden die in de Dexia-zaak de Duisenbergregeling hebben afgewezen mogelijk in aanmerking komt voor een hogere schadevergoeding. Een volledige schadeloosstelling van de restschuld voor de hele groep is niet aan de orde, omdat de Hoge Raad ook aangeeft dat consumenten wisten – of hadden moeten weten – dat er met geleend geld belegd werd. Dat maakt dat de betrokken consumenten alleen in aanmerking komen voor een hogere vergoeding als zij gedurende het traject niet aan de betalingsverplichtingen konden voldoen.

Duisenbergregeling

De uitspraak van de Hoge Raad is niet van toepassing op mensen die eerder al akkoord zijn gegaan met het Dexia-aanbod of de Duisenbergregeling. Deze Duisenbergregeling, die in 2005 tot stand kwam na bemoeienis van de Consumentenbond en andere organisaties, blijkt nu met terugwerkende kracht een goed compromis te zijn. De deal zorgde er in ieder geval voor dat gedupeerde consumenten al in 2005 zekerheid hadden en dat ellenlang procederen met onzekere afloop hen bespaard is gebleven.

Voor een kleine groep gedupeerden was het gezien de uitspraak van de Hoge Raad achteraf gezien beter geweest om door te procederen, maar dan hadden die gedupeerden jarenlang in grote (financiële) onzekerheid geleefd en kosten moeten maken om de zaak individueel voor de rechter te brengen.