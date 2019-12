Verpleegkundigen doen een boekje open

Nieuws|Verpleegkundigen zijn over het algemeen goed te spreken over het ziekenhuis waar ze werken, maar er is ook een fors aantal punten van kritiek. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het niet melden van fouten, slecht functionerende artsen, medicijnmissers, hoge werkdruk en gebrekkige hygiëne. Dat blijkt uit een enquête van de Consumentenbond onder 670 verpleegkundigen.

Ongeveer de helft van de ondervraagde verpleegkundigen geeft aan dat lang niet alle fouten en incidenten intern worden gemeld. Dat is ernstig, want niet melden vergroot de kans op herhaling. Ernstige missers waarbij patiënten overlijden of zwaar gedupeerd zijn, moeten bovendien gemeld worden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), maar ook dat schiet er vaak bij in. Verder geeft 22% van de verpleegkundigen aan dat er bij hen op de afdeling één of meerdere artsen werken die naar hun mening slecht functioneren. Een ander opvallend cijfer: Meer dan de helft van de verpleegkundigen moet regelmatig de emmer met sop ter hand nemen, omdat de schoonmaakploeg er te weinig is of zijn werk niet goed doet. Ruim 18% vindt dat door het niet goed schoonmaken van de kamers de patiëntveiligheid minimaal wekelijks in het geding is. Alle uitkomsten van de enquête zijn terug te vinden in het septembernummer van de Consumentengids. De Consumentenbond hoopt dat ziekenhuizen, de IGZ en de overheid de resultaten ter harte nemen en dat er actie wordt ondernomen.

Verkeerd bed

Op basis van resultaten uit dezelfde enquête werd begin augustus al duidelijk dat door het beddentekort in ziekenhuizen het regelmatig voorkomt dat patiënten op een verkeerde afdeling liggen. Zo kan iemand met een maagaandoening op de hartafdeling terecht komen. Dat lijkt onschuldig, maar verpleegkundigen die daar werken hebben minder kennis van darmziekten en ook de behandelend arts is niet altijd in de buurt.

Hierover zijn inmiddels Kamervragen gesteld door de SP-parlementariërs Henk van Gerven en Renske Leijten.