Aanbieders moeten voorlichten over veilig draadloos internet

Nieuws|Telecomwaakhond OPTA gaat controleren of internetproviders goede voorlichting geven over draadloze routers. Het is goed dat de OPTA dit initiatief neemt. Uit een recent onderzoek van de Consumentenbond blijkt namelijk dat bijna 50% van de draadloze routers niet of slecht beveiligd is.