Zorgverzekering: weinig animo voor overstappen

Nieuws|Slechts 3% van de bevolking is van plan om per 2010 over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Iets meer dan 40% twijfelt nog en ruim 56% weet nu al zeker dat ze klant blijven bij hun huidige verzekeraar. Consumenten vinden overstappen te veel moeite en zien te weinig verschillen in premie en dekking, zo blijkt uit een panelonderzoek van de Consumentenbond. Voor mensen die wél een overstap overwegen, is besparen veruit de belangrijkste reden.

De bond raadpleegde ruim 1.100 consumenten. De animo voor overstappen blijkt gering. Ongeveer driekwart van de ondervraagden is de afgelopen vier jaar - sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel - nog nooit van zorgverzekeraar gewisseld. Dik 20% is één keer overgestapt en minder dan 1% profiteerde optimaal door ieder jaar te wisselen. De Consumentenbond noemt de cijfers teleurstellend. "Het uitzoeken en afsluiten van een nieuwe zorgverzekering, een polis die helemaal past bij jouw behoeftes en situatie, is geen leuke klus. Maar je kunt er fors mee besparen. Veel mensen zijn nu verzekerd voor zaken die ze eigenlijk niet nodig hebben, of ze hebben geen of een te beperkte aanvullende verzekering waardoor ze veel moeten bijbetalen. Mijn advies: ga er ieder jaar in november of december een paar uurtjes voor zitten en staar je niet blind op de prijs, maar bedenk wat je nodig hebt en kijk vooral naar de dekking", aldus Consumentenbond-directeur Bart Combée. Leden van de bond kunnen vanaf half november voor een advies op maat terecht op de website van de Consumentenbond.

Voor consumenten die nog twijfelen is besparen (52%) de belangrijkste reden om uiteindelijk wel van zorgverzekeraar te wisselen. Andere argumenten zijn: niet tevreden over de huidige zorgverzekeraar, een veranderde gezinssituatie en behoefte aan een pakket met een andere inhoud. Aan de andere kant worden te veel moeite (33%) en te weinig onderlinge verschillen (25%) tussen de verschillende zorgverzekeraars en polissen genoemd als belangrijkste redenen om niet over te stappen. Ook zijn er veel consumenten die niet overstappen omdat ze tevreden zijn met hun huidige zorgverzekering.

Uit de enquète blijkt verder dat 43% van de ondervraagde consumenten voor de basisverzekering een premiestijging verwacht van €10 tot €30. Ongeveer 15% rekent op een premieverhoging van €50 tot €110. Van de geënquèteerden is bijna iedereen aanvullend verzekerd. Mensen noemen de extra dekking voor tandarts en fysiotherapeut als belangrijkste punten om een aanvullende verzekering af te sluiten, gevolgd door brillen of contactlenzen, zorg in het buitenland en alternatieve geneeswijzen.