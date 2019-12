Wetgeving moet kinderreclame stoppen

Oproep Consumentenbond: steun SP-motie kidsmarketing.

Wetgeving is de laatste mogelijkheid om een eind te maken aan reclame voor snoep, chips, fris en ijs gericht op kinderen tot 12 jaar. Die conclusie trekt de Consumentenbond nu blijkt dat de koepel van levensmiddelenfabrikanten (FNLI) de door de bond voorgestelde reclamecode afwijst. Het is niet waarschijnlijk dat de ministers Klink en Rouvoet zelf met een wetsvoorstel komen. Daarom doet de bond een dringende oproep aan de Tweede Kamer om bij de behandeling van de Nota Overgewicht (22 juni) de motie van SP-kamerlid Henk van Gerven te steunen. Deze motie roept op tot een wettelijk verbod op reclame voor ongezonde voeding en snoep gericht op kinderen tot 12 jaar.

In een uiterste poging om onderling tot afspraken te komen en wetgeving te omzeilen heeft de Consumentenbond de afgelopen weken zelf een voorstel gedaan voor een nieuwe reclamecode. De code is volledig in lijn met wat het kabinet wil en wordt gesteund door tal van wetenschappers, artsen, maatschappelijke organisaties en politici. "Maar de FNLI is en blijft doof voor al die signalen en wijst de code af. Ongelofelijk. Heel Nederland vindt dit de beste manier, maar de levensmiddelenindustrie steekt z'n kop in het zand en zegt keihard 'nee'. De FNLI wil een grens tot 7 jaar, wil een groot deel van de tv-reclame handhaven en de supermarkt-zeurschappen in stand houden. Wij hadden het ook liever geregeld met duidelijke onderlinge afspraken, maar die weg loopt aan alle kanten dood. Wetgeving is dan het enige alternatief. We verwachten dat er in de Tweede Kamer voldoende steun is'', reageert Consumentenbond-directeur Bart Combée.

Overgewicht bij kinderen is een groot probleem. Steeds meer kinderen zijn te dik en dat heeft ook op latere leeftijd gevolgen voor de gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat junkfoodreclame een negatief effect heeft op het eetgedrag van kinderen. Bovendien kunnen kinderen pas vanaf 12 jaar de ware aard van reclame en andere marketingacties goed doorgronden. Daarom is de Consumentenbond samen met de Hartstichting al jaren met de levensmiddelenindustrie in onderhandeling over een verantwoord marketingbeleid. Zowel de bond als de Hartstichting willen dat fabrikanten stoppen met reclames voor calorierijke en nutriëntarme producten (zoals snoep, chips, fris en ijs) die gericht zijn op kinderen tot 12 jaar. Tot nu toe hebben elf grote fabrikanten (waaronder Coca Cola, Mars en Unilever) gehoor gegeven aan de oproep, maar veel andere bedrijven en ook brancheorganisatie FNLI liggen nog steeds dwars.

