‘Zorgplicht’ is onduidelijk begrip in de wet

Nieuws|Minister Klink van Volksgezondheid trok medio februari in de krant aan de bel: ‘De bereikbaarheid van de zorg komt in het geding als ziekenhuizen met vitaal belang voor een regio verdwijnen. En zorgverzekeraars moeten dan hun best doen zo’n ziekenhuis overeind te houden’, aldus de minister in diverse media. Punt is echter dat de wet onvoldoende duidelijkheid geeft over de exacte verantwoordelijkheid van overheid, zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Uit onderzoek van de Consumentenbond en een ronde-tafel-conferentie met diverse betrokkenen blijkt duidelijk dat marktpartijen en deskundigen behoorlijk van mening verschillen over de invulling van de term ‘zorgplicht’. Dat is een belangrijk begrip in de Zorgverzekeringswet, maar er bestaat weinig juridische overeenstemming over hoever die zorgplicht van zorgverzekeraars reikt. Ten aanzien van de zorggarantie is de wet dus niet duidelijk.

Open norm

De overheid heeft een aantal jaar geleden bij het opstellen van de wet bewust gekozen voor een ‘open norm’, die de ‘markt’ zelf moest invullen. Nu blijkt dat dat in de praktijk niet werkt. De Consumentenbond pleit daarom voor nadere invulling van het wettelijk kader. Consumenten hebben recht op duidelijkheid over wat zij van hun zorgverzekering en zorgverzekeraar mogen verwachten, zodat ze als het erop aankomt niet in de kou staan.