Informatieverstrekking drogisten en apothekers kan beter

Nieuws|De advisering over zelfzorggeneesmiddelen bij apotheek en drogist is nog steeds niet optimaal, zo blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. De bond vindt dat de consument er op moet kunnen vertrouwen dat bij de aanschaf van dit soort vrij verkrijgbare medicijnen ook de noodzakelijke voorlichting en informatie wordt gegeven.

De Consumentenbond hield een steekproef onder drogisten en apotheken, waarbij de informatieverstrekking bij zelfzorggeneesmiddelen werd bekeken. Bij aanschaf van zo'n geneesmiddel informeerden slechts 3 van de 30 drogisten uit zichzelf of de klant andere medicijnen gebruikte. De apotheken scoorden beter, maar bij 8 van de 30 apotheken werd ook pas informatie verstrekt toen de klant zelf aangaf andere medicijnen te gebruiken. Dit jaar worden de ervaringen met de verkoop van zelfzorggeneesmiddelen door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geƫvalueerd. De Consumentenbond zal de resultaten van dit onderzoek bij de evaluatie inbrengen.

Mysteryshoppen

De Consumentenbond stuurde mysteryshoppers langs 30 apotheken en 30 drogisterijen voor een doosje Ibuprofen. Volgens de instructie gebruikten deze mensen ook een hartmedicijn Ascal dat niet samen gebruikt mag worden met Ibuprofen. De bedoeling van dit onderzoek was te achterhalen of de wisselwerking tussen Ascal en Ibuprofen werd gesignaleerd en of het adequaat werd afgehandeld.