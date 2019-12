86-jarige iPad-gebruiker populair op internet

waarin de 86-jarige meneer Strubbe enthousiast vertelt over zijn iPad is een regelrechte hit op internet. Op woensdag 27 oktober was de bewuste video het meest bekeken filmpje op YouTube.nl en het meest doorgestuurde item op Twitter. In totaal bekeken bijna 250.000 mensen de opname. Vanwege zijn populariteit is het filmpje nu ook in het Engels beschikbaar.

De stokdove meneer Strubbe vertelt aan de Consumentenbond over zijn geliefde MS-DOS computer uit 1996. Het apparaat doet het al jaren prima en hij heeft nooit last van virussen en hackers. Maar nadat hij een iPad cadeau kreeg van zijn dochter, bekoelde de liefde voor zijn MS-DOS wel enigszins. 'Mijn wereldje is een schoothondje geworden', vertelt meneer Strubbe naar aanleiding van alle aandacht op internet. Twitteraars laten weten het te waarderen dat de 86-jarige met zijn tijd meegaat.

Gouwe Ouwe

Meneer Strubbe werkte mee aan de maandelijkse serie 'Gouwe Ouwe' van de Consumentenbond. Leden van de bond vertellen over apparaten die ze al vele jaren dagelijks gebruiken en die nog prima werken, zoals een naaimachine uit 1930 en een stofzuiger uit 1969. De rubriek staat in de Consumentengids en de video's op www.consumentenbond.nl/gouweouwe. De filmpjes zijn ook te bekijken met de gratis iPad-applicatie van de Consumentenbond.