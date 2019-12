Onderzoek tarieven orthodontist

Nieuws|Als het aan de Consumentenbond ligt, dan komt er snel één groot alles omvattend onderzoek naar de tarieven van tandartsen en orthodontisten. Momenteel is er in de mondzorg sprake van een wirwar aan prijzen en ingewikkelde tariefstructuren. Voor consumenten en patiënten is dat onduidelijk, zo blijkt uit het stijgend aantal telefoontjes en e-mails dat de Consumentenbond hierover ontvangt. De bond pleit voor eerlijke en begrijpelijke tarieven, waarbij het prijsverschil tussen een beugelbehandeling bij de tandarts of de orthodontist in ieder geval moet verdwijnen.

Momenteel doet de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzoek naar onterecht hoge weekendtarieven bij tandartsen. Ook bekijkt de toezichthouder of de prijs van een beugelbehandeling passend is. Mogelijk gaan daardoor de prijzen omlaag. "Orthodontisten zijn de afgelopen jaren efficiënter gaan werken. Dat is prima, maar dat moet dan ook tot uiting komen in de prijs", stelt Consumentenbond-directeur Bart Combée. Begin maart kwam het Financieele Dagblad met cijfers waaruit blijkt dat het gros van de orthodontisten veel meer verdient dan het door de overheid bepaalde norminkomen. Bekend is ook dat veel orthodontisten standaard het maximum tarief rekenen en dat zij zich in 2008 en 2009 massaal hebben laten inschrijven als tandarts. Via die papieren constructie kunnen ze voor exact dezelfde beugelbehandelingen hogere tarieven in rekening brengen. Sommige overstappers blijven zich bovendien uitgeven als orthodontist. Daarmee overtreden ze de wet en misleiden ze hun klanten.

Vrije prijzen

De Consumentenbond dringt al langer aan op een overkoepelend onderzoek naar de tarieven in de mondzorg. Het onderzoek dat nu loopt is in de ogen van de bond weliswaar nuttig, maar ook beperkt. Zo kijkt de NZa alleen naar de inkomsten van 'echte' orthodontisten en niet naar de orthodontisten die zijn overgestapt naar het tandarts-register. Combée: "Op die manier ontstaat een scheef beeld, en mogelijk weer een onrealistisch tarief. En ook het probleem van de switchende orthodontisten is daarmee nog niet opgelost. Met zo'n onderzoek is de consument niet direct geholpen. Het zou beter zijn om in één klap de tarieven van de hele sector tegen het licht te houden, zeker nu het erop lijkt dat er voorlopig geen vrije prijzen komen."