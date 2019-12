Energie-overstap makkelijk

Nieuws|Per 1 juli 2010 wordt gas duurder, waardoor een gemiddeld huishouden zo'n €60 per jaar meer aan energie betaalt. De Consumentenbond benadrukt dat het veel geld kan besparen om over te stappen naar een andere energie-aanbieder en roept consumenten op om de overstap te maken.

Consumenten kunnen hiervoor gebruik maken van de Overstapservice Energie van de Consumentenbond.

Wisselen van energieleverancier is veel makkelijker dan de meeste mensen denken. Toch zijn er in de praktijk maar weinig mensen die switchen van energiecontract en/of leverancier. Per jaar verandert slechts 8% van de huishoudens van aanbieder, terwijl een gemiddeld huishouden dat overstapt van contract of leverancier tussen de €75 en €150 per jaar kan besparen. Wie jaarlijks overstapt en daarbij gebruik maakt van een overstapkorting via een vergelijkingssite, profiteert het meest.

Slecht imago

De energiesector heeft nog last van het beeld van een aantal jaren geleden, toen er veel administratieve problemen waren bij overstappen. Daarnaast weerhouden verhalen over slechte ervaringen met switchen van bijvoorbeeld telefoon- of internetaanbieder consumenten ervan te veranderen van energieleverancier. In de energiesector behoren de overstapproblemen - door strenge regels en boetes - echter al lang tot het verleden.