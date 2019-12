Gedupeerden aswolk slecht geïnformeerd

Nieuws|Passagiers die in april als gevolg van de IJslandse aswolk zijn gestrand, zijn niet in alle gevallen goed geïnformeerd. Ruim tweederde kreeg geen informatie over hun rechten, terwijl luchtvaartmaatschappijen dit wettelijk verplicht zijn. Dat blijkt uit reacties op het meldpunt 'afhandeling aswolk' dat de Consumentenbond begin mei opende om inzicht te krijgen in de afhandeling van het vliegverbod.