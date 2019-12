Helpdesk moet gratis voor McAfee klanten

Nieuws|Consumenten met een computer die onbruikbaar is geworden door de update van de virusscanner van McAfee moeten gratis gebruik kunnen maken van de telefonische helpdesk. Consumenten zijn buiten hun schuld om in de problemen gekomen. De Consumentenbond stelt dat bellen met de helpdesk daarom gratis moet zijn in plaats van 80 cent per minuut. Consumenten die al gebeld hebben met het dure betaalnummer moeten deze kosten vergoed krijgen.

In eerste instantie leken met name bedrijven en instellingen slachtoffer van de McAfee-update, inmiddels melden zich ook steeds meer consumenten met een computer die niet meer opstart. PC's kunnen gelukkig wel weer hersteld worden, McAfee heeft op zijn website informatie staan hoe consumenten hun niet-werkende pc weer aan de gang kunnen krijgen. De bond benadrukt dat het belangrijk is klanten van McAfee op korte termijn ook meer informatie te geven over de oorzaak van deze misser.

Oplossing

Op 21 april heeft McAfee een update voor zijn viruscanner uitgebracht die sommige PC's met Windows onbruikbaar maakt. Het probleem is dat de PC na de automatische update niet meer goed opstart en onbruikbaar is geworden. Oplossing van McAfee (let op: Engelstalig) http://bit.ly/b7NvDH