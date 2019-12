ING vervangt beschadigde bankpassen kosteloos

Naar aanleiding van de honderden meldingen over niet of slecht werkende bankpassen die binnen zijn gekomen op het Meldpunt Bankpassen, heeft de Consumentenbond bij negen banken aangedrongen op aanpassingen: alle betaalpassen moeten geschikt zijn voor intensief gebruik, betaalpassen moeten binnen 3 werkdagen gratis vervangen worden en een nieuwe pas aanvragen moet eenvoudig mogelijk zijn via internetbankieren of per telefoon. ASN Bank en de Rabobank vervangen bankpassen al kosteloos. Triodos Bank brengt alleen bij onzorgvuldig gebruik 10 euro in rekening. Een vijftal banken heeft nog niet gereageerd op de oproep van de Consumentenbond.

Meldpunt

In februari en maart 2010 heeft de Consumentenbond op het meldpunt Betaalpassen ongeveer 700 meldingen ontvangen over niet of slecht werkende passen. Om efficiƫnt betalen te bevorderen, stimuleren banken en winkeliers pinnen op grote schaal. Nadeel van intensief gebruik is de slijtage van betaalpassen, waardoor consumenten geld- en betaalautomaten niet meer kunnen gebruiken.