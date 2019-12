Keuzescherm voor browser is winst

Nieuws|Microsoft komt 2 maart met een keuzescherm waarop consumenten eenmalig kunnen aangeven welke internetbrowser zij standaard willen gebruiken. Vijf browsers (Chrome, Explorer, Firefox, Opera en Safari) worden daarbij in willekeurige volgorde als optie genoemd. De Consumentenbond is groot voorstander van zo'n scherm omdat het de keuzevrijheid van consumenten vergroot.

Gebruikers van de besturingsprogramma's Windows XP, Vista of 7 zullen het keuzescherm te zien krijgen, mits 'updates aan' geactiveerd is. Het gaat daarbij in Nederland om miljoenen computergebruikers. Microsoft doet dit niet op eigen initiatief. Het keuzescherm komt voort uit een actie van de Europese Commissie over de bundeling van de Windows besturingsprogramma's met de webbrowser Explorer. Wie Windows heeft, zit min of meer automatisch vast aan Explorer. Een dergelijke koppeling beperkt de keuzevrijheid van consumenten en belemmert de concurrentie en innovatie in de markt.

Test internetbrowsers

Uit onderzoek van de bond blijkt dat andere browsers vaak beter scoren dan Explorer, onder andere op het gebied van gebruiksgemak en veiligheid. In de meest recente test van internetbrowsers (Digitaalgids januari/februari 2010) eindigt Explorer zelfs onderaan. Firefox voert de lijst van browsers aan. De testresultaten zijn een week gratis te bekijken via www.consumentenbond.nl/browsers.