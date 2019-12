Makkelijk overstappen met de Overstapservice Energie

Nieuws|Met de online Overstapservice Energie van de Consumentenbond (www.consumentenbond.nl/energie) kunnen leden en in de nabije toekomst ook niet-leden, gemakkelijk overstappen naar een andere energieleverancier. Uit diverse prijspeilingen van de bond blijkt dat consumenten tot honderden euro's per jaar kunnen besparen door jaarlijks over te stappen naar een andere energieleverancier.