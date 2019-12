Nederlandsche Muntenhuis stopt met onduidelijke aanbieding

Nieuws|Het Nederlandsche Muntenhuis gaat voortaan duidelijk vermelden dat iedereen die een munt bestelt, hierna nog andere munten krijgt toegestuurd. De Consumentenbond constateerde op basis van klachten en een eigen praktijkproef dat het Nederlandsche Muntenhuis niet duidelijk communiceerde over het toesturen van vervolgzendingen. Het Nederlandsche Muntenhuis heeft toegezegd de bestaande klachten van leden van de bond snel, redelijk, coulant en in goed overleg met de klant op te zullen lossen.

Ongevraagd producten toesturen en daar geld voor vragen is niet toegestaan. Doet een bedrijf dit toch, dan mag de consument het artikel houden en hoeft hij daar niet voor te betalen. Een bedrijf mag wel vervolgzendingen sturen, maar moet daar op het moment van bestellen al overeenstemming met de consument over hebben. De Consumentenbond heeft met het Nederlandsche Muntenhuis overlegd, het Nederlandsche Muntenhuis gaat zijn bestelformulier aanpassen.

Voorkeursrecht

In aanbiedingen van het Nederlandsche Muntenhuis stond op het bestelformulier dat de besteller een 'voorkeursrecht' of 'voorrang' krijgt op andere munten uit de collectie waar de bestelde munt deel van uitmaakt. 'Het is heel vervelend als consumenten vervolgens ongevraagd met spullen worden bestookt en helemaal als er een rekening achteraan komt', aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond. 'We gaan er vanuit dat het Nederlandsche Muntenhuis hier nu mee stopt.'