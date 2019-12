Overheid is marktmeester financiële sector

Nieuws|Adequaat toezicht en goede regelgeving zijn cruciaal voor een gezonde financiële markt. In het Wijzer in Geldzaken debat over financiële zelfredzaamheid van 27 mei 2010 onderstreept Consumentenbonddirecteur Bart Combée het belang van financiële educatie, maar benadrukt dat de overheid zijn rol als marktmeester moet invullen. Mei Li Vos (PvdA), Elly Blanksma-van den Heuvel (CDA), Frans Weekers (VVD), Ewout Irrgang (SP) en Gerard Schouw (D66) debatteren met elkaar over de wijze waarop de financiële zelfredzaamheid van Nederlandse burgers vergroot zou moeten worden en welke bijdrage zij zelf hieraan kunnen leveren na de verkiezingen van 9 juni 2010.

Financiële educatie en de aandacht voor financieel bewustzijn is niet alleen een Nederlands probleem, maar staan ook in Europa hoog op de agenda. "Consumenten hebben een eigen verantwoordelijkheid in de financiële keuzes die ze maken. Maar de afgelopen jaren zijn een schrijnend voorbeeld dat de consument regelmatig buitenspel is gezet. Complexe producten, onvoldoende transparantie, overstapbelemmeringen en onvoldoende vergelijkende informatie. De overheid heeft nadrukkelijk een rol om als marktmeester op te treden: toezien op goede marktwerking, effectieve concurrentie en consumentensoevereiniteit. Financiële educatie is nodig en nuttig, maar geen substituut voor goede regelgeving en adequaat toezicht", aldus Bart Combée.

Over CentiQ, Wijzer in geldzaken

CentiQ, Wijzer in geldzaken vertegenwoordigt 45 organisaties, waaronder de Consumentenbond en het Nibud, die hun krachten bundelen om de consument 'wijzer in geldzaken' te maken. Zij zetten zich in om het financiële inzicht van de Nederlanders te vergroten, zodat consumenten beter in staat zijn financiële beslissingen te nemen. Platform CentiQ, Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de overheid, onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties en de wetenschap samenwerken.