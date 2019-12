Pensioenregister vanaf 2011

Het pensioenregister is een belangrijk middel om inzicht te krijgen, of iemand in staat is na pensionering, het leven te leiden dat de gepensioneerde wenst. Het pensioenregister zal starten met informatie over de AOW en collectieve pensioenregelingen. Dit noemt men de eerste en tweede pijler. De Consumentenbond is blij met deze ontwikkeling, het is een flinke stap in de goede richting.

Pensioenverwachting

In de toekomst moet het pensioenregister worden uitgebreid met individuele, niet aan arbeidsrelatie verbonden, vrijwillige pensioenvoorziening (de derde pijler). Wanneer dit ook in het pensioenregister is opgenomen, kan een bijna compleet beeld worden gevormd van de situatie na pensionering. In combinatie met gegevens over persoonlijke (financiële) omstandigheden zoals bijvoorbeeld spaargeld, levensverzekeringen, hypotheek, burgerlijke staat, maakt het voor consumenten mogelijk om te beoordelen of er een goed pensioen verwacht kan worden. Dat is van belang om na de pensionering een leven te kunnen leiden dat de verwachtingen voldoet.

