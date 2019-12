Tickets4U past voorwaarden aan

Nieuws|Ticketbureau Tickets4U past op verzoek van de Consumentenbond zijn algemene voorwaarden aan. Consumenten krijgen in de toekomst bij geblokkeerde concertkaartjes altijd hun geld terug. Bij blokkering is het kaartje ongeldig gemaakt door de organisator, waardoor je er bij een voorstelling niet meer mee naar binnen komt.

Het komt voor dat concertorganisaties tickets blokkeren wanneer de prijzen van tickets voor consumenten worden opgedreven door ticketbedrijven die grote hoeveelheden tickets opkopen. Concertorganisaties vinden namelijk dat doorverkoop van kaarten niet is toegestaan. De vereniging van secundaire ticketverkopers Eusta (waar Tickets4U lid van is) vindt echter dat dit wel is toegestaan. Eusta-leden hanteren bepaalde voorwaarden die het vertrouwen van consumenten in doorverkochte tickets moeten vergroten. Het garanderen van terugbetaling van geblokkeerde kaartjes is daar een voorbeeld van. De Consumentenbond vond het opvallend dat Tickets4U zich als Eusta-lid niet aan die voorwaarden hield en heeft het ticketbureau hier op aangesproken.

Geld terug

Tickets4U liet weten dat op hun site bij de algemene voorwaarden weliswaar staat dat consumenten bij geblokkeerde of ongeldig gemaakte tickets geen aanspraak kunnen maken op restitutie, maar dat zij in de praktijk al wel terug betalen. Mensen bij wie dit desondanks niet is gebeurd, kunnen zich alsnog tot Tickets4U wenden om hun geld terug te krijgen. Tevens zal Ticket4U de algemene voorwaarden op hun site aanpassen, zodat er geen misverstanden meer kunnen ontstaan.