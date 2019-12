Aanbieding vaak niet voordelig

Op de site www.consumentenbond.nl/lozelokkertjes staat een overzicht van alle verkooptrucs zodat consumenten deze kunnen herkennen.

De Consumentenbond vergeleek de aanbiedingsprijs met de normale prijs van producten van elektronicaketens en webwinkels en constateerde dat winkeliers adverteren met 'van'-prijzen die nooit bestaan hebben of die verhoogd zijn zodat de korting hoger lijkt. Met reclames wekken winkeliers de indruk 'nu' een aanbieding te hebben terwijl de prijs al maanden dezelfde is. Bij één winkelier betalen consumenten voor een afgeprijsde camera tien euro méér dan voor de aanbieding. Directeur Bart Combée van de Consumentenbond: 'De kans op misleiding is door deze verkooptrucs erg groot. Wij willen consumenten helpen deze trucs te herkennen en de weg wijzen naar de Reclame Code Commissie als zij met misleidende reclame te maken hebben'.

Reclameregels

Volgens de reclameregels mogen winkeliers geen prijsinformatie geven die consumenten kan misleiden. De Reclame Code Commissie beoordeelt of er sprake is van misleidende reclame, de Consumentenautoriteit kan als toezichthouder een boete opleggen. De Consumentenbond heeft de resultaten van haar onderzoek onder de aandacht gebracht bij de toezichthouder.