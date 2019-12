Onderhandelen over prijs loont

Nieuws|Al eens onderhandeld over de prijs die je moet betalen voor een nieuwe keuken of auto? Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat afdingen loont. Consumenten krijgen gemiddeld bijna €500 korting op allerlei producten zoals meubels, fietsen, keukens en zelfs kleding. De meeste consumenten onderhandelen over de prijs van een auto en besparen daarmee zo'n 9%, ongeveer €1100.

De Consumentenbond ondervroeg bijna 2000 leden van het internetpanel over hun ervaringen met afdingen in de afgelopen 2 jaar. Van de ondervraagden doet 61% een poging en bij 80% is dat succesvol. De meeste consumenten krijgen een korting op de prijs, bijna 1 op de 5 krijgt gratis accessoires.

De bond nam ook zelf de proef op de som en heeft in 21 winkels proberen af te dingen op fietsen, matrassen of televisies. Slechts in 4 winkels leverden de onderhandelingen niets op. Bij het kopen van een matras lukte het de mysteryshopper van de Consumentenbond om 21% korting te krijgen.

Tips en trucs

Consumenten vergroten hun kans op succes met afdingen als ze op een rustig moment de verkoper aanspreken. Daarnaast is het zinvol eerst over een korting op de prijs te onderhandelen en als dat niets oplevert, te vragen naar gratis extra's. Ook doen consumenten er goed aan te beginnen met een lager bod dan ze bereid zijn te betalen zodat er meer ruimte is om te onderhandelen.

Meer tips en trucs staan in de Consumentengids van januari en op onze website www.consumentenbond.nl/afdingen.